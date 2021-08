Minaccia di aborto: quando si risolverà?

Una domanda di: Angelica

Salve, sono a 7 settimane +4,ho avuto l’ultima mestruazione il 5 giugno, ma con le misure del feto corrisponde che ho concepito un po’ più tardi (credo di 5 giorni). Ho fatto la prima eco tutto a posto: lunica cosa non corrispondevano le misure a quella settimana che ero, sono tornata dopo 1 settimana perché la sera dopo aver fatto la prima visita ho avuto una piccola perdita di sangue rosso su carta e tutta la notte dolori al basso ventre e reni, chiamai subito il mio ginecologo e mi dice di prendere 2 pillole di buscopan e il giorno dopo di fare mattina e sera iniezioni di prontogest da 100, che ho continuateo a fare x 6 giorni una al giorno. Sono tornata a farmi visitare dopo 1 settimana e il bimbo c’è e corrispondeva a 7 settimane. C’è anche un piccolo distacco di placenta, mi ha dato da fare iniezione di Lentogest, 2 alla settimana per 2 settimane, e poi dovrei tornare a farmi visitare. Vorrei capire ma quanto tempo ci vuole per far sì che la placenta si riattacchi. E quando potrò stare tranquilla e godermi la gravidanza? Questa è la mia seconda gravidanza, della prima zero problemi… Grazie mille per il tempo prezioso che dedicate.



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini Gentile signora,

lei è alle prese con una minaccia di aborto. Le terapie che le sono state prescritte sono correttissime e sono mirate a sostenere la gravidanza, scongiurando l’eventualità che si interrompa. Tutto potrebbe risolversi nell’arco di una decina di giorni. La garanzia non può comunque dargliela nessuno: occorre avere pazienza e attendere che i giorni passano. Penso che anche il suo ginecologo glielo abbia detto. Con cordialità.

