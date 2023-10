Minaccia di aborto: si può andare a un matrimonio?

Una domanda di: Susu

Circa 23 giorni fa ho avuto una minaccia di aborto, distacco subcoreale. Dopo circa 10 giorni ho fatto ecografia ed era di 2,5 cm. Non ho più perdite già da più di una settimana, martedì prossimo quindi il 3 ottobre devo andare ad un matrimonio secondo lei posso andare oppure faccio meglio a restare ancora un po’ a riposo?

Grazie anticipatamente per la riposta sono un po’ in ansia il mio ginecologo parla molto poco e questo mi mette tensione.





Stefania Piloni

Gentile Susu,

l’ideale sarebbe riperere l’ecografia per capire a che punto è la situazione. Se l’area di distacco fosse in riduzione, e dunque, in risoluzione allora non ci sarebbero problemi.

Ma se invece il distacco risultasse aumentato o anche solo fosse allo stesso punto di prima, allora, ecco direi che sarebbe meglio evitare uscite di casa prolungate e affaticanti. Credo potrebbe essere un buon compromesso assistere alla cerimonia, ma evitare il banchetto. Cari saluti.

