Minaccia parto pretermine: serve il riposo assoluto?

Una domanda di: Cristina

Alla 27^ settimana più 5 giorni ho avuto una perdita di sangue, ecografia tutto ok . Collo utero 32 mm . Dopo 9 giorni a visita dal mio dottore (avevo a volte dei leggeri indurimenti di pancia) collo 29, il bambino pesa 1665, il giorno dopo sono andata al ps sotto suo consiglio e collo 27 . Al che mi hanno ricoverato fatto dei tracciati tutti ottimi, terapia tocolitici e punture bentelan. Ora sono a casa con magnesio progesterone e riposo. Devo fare visita ogni due settimane. Vorrei capire, con la mia situazione oggi mi trovo a 29 più 6 giorni. Fino a che settimana potrei arrivare? Il riposo dovrà essere assoluto?