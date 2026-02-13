Minaccia parto pretermine: serve il riposo assoluto?

Dottoressa Laura Trespidi

Un collo dell'utero che misura 29 millimetri non preoccupa quindi non impone di stare a letto.

Una domanda di: Cristina
Alla 27^ settimana più 5 giorni ho avuto una perdita di sangue, ecografia tutto ok . Collo utero 32 mm . Dopo 9 giorni a visita dal mio dottore (avevo a volte dei leggeri indurimenti di pancia) collo 29, il bambino pesa 1665, il giorno dopo sono andata al ps sotto suo consiglio e collo 27 . Al che mi hanno ricoverato fatto dei tracciati tutti ottimi, terapia tocolitici e punture bentelan. Ora sono a casa con magnesio progesterone e riposo. Devo fare visita ogni due settimane. Vorrei capire, con la mia situazione oggi mi trovo a 29 più 6 giorni. Fino a che settimana potrei arrivare? Il riposo dovrà essere assoluto?

Laura Trespidi
Laura Trespidi

Cara signora,
può stare tranquilla, la situazione non è per niente preoccupante. La terapia è impostata correttamente e lei è ben controllata. Non serve il riposo assoluto. Può fare una vita normale evitando ovviamente gli sforzi intensi e, in generale, le attività fisicamente impegnative, ma certamente non deve stare a letto. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

