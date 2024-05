Mini pillola, allattamento e mestruazioni che non arrivano

Una domanda di: Serena

Salve,

mio figlio ha 13 mesi e l’ho allattato al seno esclusivamente fino all’ottavo mese, ora continuo ad allattarlo anche se l’ho svezzato.

Il mese scorso mi sono venute le prime mestruazioni ma questo mese non sono tornate.

Vero che con l’allattamento possono essere irregolari ma è pure vero che da gennaio prendo la mini pillola (quindi penso dovrebbero essere regolari).





Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Cara signora,

mi spiace ma non è che posso aiutarla molto, nel senso che le ragioni di questa amenorrea possono essere numerose. Innanzi tutto va

comunque esclusa una gravidanza con un test. Se il risultato fosse negativo potremmo pensare che l’emorragia da sospensione non si presenti come effetto

collaterale della pillola. Di fatto, i foglietti illustrativi di questi contraccettivi a base di solo progesterone riportano che “nel 20-30% delle donne il

sanguinamento può diventare più frequente, mentre in un altro 20% può risultare meno frequente o del tutto assente”. Tenga presente che una volta

esclusa la gravidanza, o problemi organici come l’obesità, le alterazioni della tiroide, la sindrome dell’ovaio policistico, l’anoressia, la mancanza

del flusso mensile sia quando si assume il contraccettivo ormonale sia in condizioni normali non è mai un segno preoccupante. Ovviamente io non so

nulla della sua condizione di salute generale per cui se ha sintomi particolari oltre all’amenorrea deve consultare il suo medico. Cari saluti.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

