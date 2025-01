Mini pillola e assenza delle mestruazioni

Una domanda di: Alessia

Prendo Azalia da quasi 2 anni, non ho il ciclo da ottobre, è normale? Sintomi di ciclo ci sono, ma non arrivano! Mi è stata data questa

pillola in quanto 2 anni e mezzo fa ho subito un lutto prenatale.

Grazie.



Gentile signora,

sicuramente quando le hanno prescritta questa pillola le hanno detto che essendo una pillola con solo progesterone, non avrà mestruazioni normali per tutto il periodo della sua assunzione. Le pillole con solo progesterone, come quella che sta usando, influiscono in modo significativo sul ciclo mestruale fisiologico perché non contengono estrogeno. Di conseguenza, durante l’impiego possono verificarsi anche sanguinamenti irregolari oltre che mancanza di sanguinamento, in oggni caso, difficilmente si ha un ciclo con cadenza regolare. Anche l’assenza delle perdite ematiche, che è quanto le sta accadendo, è un’eventualità possibile anche per periodi lunghi. Comunque per togliersi ogni dubbio non è sbagliato, anzi è raccomandato, soprattutto perché l’amenorrea riguarda solo gli ultimi mesi, fare un controllo dal suo ginecologo. Cordialmente.



