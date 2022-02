Mini pillola e assenza delle mestruazioni

Una domanda di: Lisa

Ho partorito da 7 mesi, allatto il mio piccolino al seno e assumo da 5 mesi la mini pillola senza pausa. Volevo chiedere se posso continuare ad assumere la mini pillola oppure è necessario che io faccia anche pause tra una scatola e l’altra per avere le mestruazioni che a me, appunto, non vengono.

Grazie





Elisabetta Canitano Elisabetta Canitano

Gentile Lisa,

no non deve fare alcuna pausa, non ce ne è alcuna necessità. Va benissimo stare senza mestruazioni. In un prossimo controllo, che potrebbe essere anche fra un anno, deciderà se vuole cambiare tipo di contraccezione. Tenga presente che, comunque, potrà andare avanti così per tutto il tempo che vorrà, senza correre alcun rischio. Cari saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto