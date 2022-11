Minima discrepanza tra calcolo ostetrico e dati ecografici

Una domanda di: Engy

Buongiorno dottore vorrei porle una domanda… premetto di essere incinta. Il mio ultimo ciclo è stato il 18/03 ho sempre avuto cicli regolari 28/29 giorni, alla prima visita il 18 maggio a 8+5 settimane il mio bambino aveva un crl di 1,7 corrispondere a 8+1,vorrei sapere se se sia possibile essere rimasta incinta il 13 marzo e aver avuto un finto ciclo? Oppure con rapporti dopo il 18 marzo che vanno dal 30 al 9 aprile. Grazie.



Gentile signora, ma perché dovrebbe aver avuto una finta mestruazione? Non c’è veramente alcuna ragione per pensarlo, soprattutto in considerazione di quanto riferisce. Il fatto che il bambino a maggio, secondo i parametri ecografici, risultasse di 8 settimane + un giorno invece che di 8 settimane + 5 giorni non è affatto significativo rispetto alla datazione della gravidanza. La gravidanza si ridata in base agli elementi che si raccolgono con l’ecografia quando la differenza tra questi ultimi e il calcolo ostetrico, basato sulla data dell’ultima mestruazione, è superiore ai sette giorni. Il suo bambino all’ecografia è apparso dunque perfettamente allineato con il calendario ostetrico, quindi il concepimento è di certo avvenuto dopo la mestruazione del 18 marzo. Con cordialità.

