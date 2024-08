Mio-inositolo e acido alfa-lipoico: possono restituire la fertilità dopo la menopausa?

Una domanda di: Eugenia

Sono una cinquantanovenne in menopausa da circa due anni e mezzo, recentemente ho letto che l’acido alfa lipoico associato a inositolo

favorirebbe il dimagrimento, io peso 62 kg e sono alta 1 e 61. Ora però mi preoccupa il fatto che questo prodotto è prescritto a ragazze e donne con

irregolarità del ciclo e problemi di infertilità. Io rischio qualcosa? Può tornare il ciclo e posso restare gravida?

In tal caso questo prodotto ho sbagliato ad acquistarlo.

Grazie, saluti.





Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Cara signora,

se fosse possibile restituire la fertilità a una donna di 59 anni semplicemente con l’impiego di un integratore le assicuro che avremmo per le

mani una scoperta che non sarebbe passata inosservata: tutto il mondo non parlerebbe d’altro. L’acido alfa lipoico ha un effetto antiossidante, il

mio-inositolo svolge un’azione anti depressiva, è d’aiuto anche in altre malattie psichiatriche, e viene usato anche in caso di sindrome dell’ovaio

policistico e, più in generale, per favorire l’abbassamento della glicemia. Nessun integratore andrebbe assunto di propria iniziativa, ma sempre e solo

su indicazione del medico. Per quanto riguarda dimagrire, mi creda prodotti miracolosi non ne esistono. Per perdere perso c’è solo un modo: bruciare più

calorie di quelle che si introducono. Lei dunque può perdere i suoi 8-10 chili in eccesso mangiando di meno. Quando si decide di dimagrire è bene

anche associare alla dieta un’attività fisica poco stressante: l’ideale è la camminata a passo sostenuto. Cinquemila passi al giorno, per cinque volte

alla settimana, sono un buon supporto a un regime dimagrante. Cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

