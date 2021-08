Mioma di circa 5 centimetri che causa emorragie

Una domanda di: Roberta

Da tre mesi uso Nuvaring per cercare di ridurre le emorragie causate da un fibroma di circa 5 cm e che non si può asportare in quanto dentro la cavità uterina. Ho 49 anni, peso 51 kg, non fumo , ho avuto una gravidanza naturale 21 anni fa .

Quanto tempo occorre perchè faccio effetto Nuvaring? Al momento le emorragie le ho ancora, ma magari serve più tempo (spero perché come metodo mi piace) la prima applicazione in fondo era per iniziare, la seconda non ha prodotto risultati, la terza idem. Fa anche molto caldo ora! Sicuramente l’uso del Nuvaring mi evita dolori addominali durante il mese e sto decisamente meglio, ho solo un po’ di spotting, ma nessun altro effetto collaterale. Speriamo funzioni, me lo auguro. Grazie, buona giornata.





Cara signora, i miomi uterini sono una delle più frequenti cause di richiesta di consulenza ginecologica.

Sono classificati in miomi sottomucosi, intramurali o sottosierosi.

Il loro volume può determinare aumento della sintomatologia dolorosa ero aumento della durata e quantità del ciclo mestruale con importanti anemie sideropeniche.

In età fertile a seconda del volume e della posizione posso essere causa di riduzione di fertilità.

Sono possibili molti approcci terapeutici farmacologici per ridurre la durata e la quantità del sanguinamento che vanno dall’uso del progestinico ciclico o continuativo a farmaci che inibiscono la crescita endometriale e di conseguenza non permettono la mestruazione. In alcuni casi vengono utilizzate spirali medicate, sempre per controllare il sanguinamento.

In altri casi invece vi è l’indicazione all’intervento chirurgico che generalmente oggi viene condotto con tecniche endoscopiche.

L’isteroscopia operativa in mani esperte permette l’asportazione di vari tipi di miomi con risoluzione totale del problema. Nei casi in cui le formazioni siano all’esterno della parete uterina (sottosierosi ) appare più corretto l’approccio laparoscopico .

Molti sono i centri di secondo livello in Italia che possono fare al suo caso. Contatti nuovamente il suo specialista di fiducia e provi a percorrere queste soluzioni se ci sono le condizioni per poterlo fare. Con cordialità.

