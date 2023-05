Miomectomia: dopo quanto si può cercare una gravidanza?

Nel momento in cui la zona da cui è stato asportato il fibroma torna integra, si può cercare una gravidanza.

Cara Marina, il quadro ecografico post-intervento è in grado di darle con precisione queste informazioni. Se il rivestimento endometriale ha ritappezzato integralmente la zona di resezione non vi è motivo per differire una ricerca di gravidanza: questo è il criterio a cui attenersi. Il collega che ha effettuato l’ecografia post intervento potrà darle facilmente la risposta che cerca. Tanti cari auguri.

Una domanda di: Marina Salve dottore, le scrivo in breve il mio quesito, ho subito una miomectomia resettoscopica, di mioma endocavitario il 13 marzo, quando potrei iniziare la ricerca di una gravidanza? (Considerando che ho avuto già una seconda mestruazione) potrei provarci già questo mese? Grazie per la disponibilità.

