Miomi e gravidanza

Una domanda di: Monica

Vorrei un chiarimento rispetto ai miomi uterini.

Circa un anno e mezzo fa con una visita di controllo ho scoperto di avere un

mioma, di un paio di centimetri. Mi è stato rimosso tramite isteroscopia

operativa. Ora ho scoperto di averne un altro sempre di piccole dimensioni

sempre asintomatico. La mia domanda è: questo può impedire la gravidanza,

che attualmente sto cercando? La mia età è 38 anni.

Grazie cordiali saluti.





Bruno Mozzanega Bruno Mozzanega

Il mioma che è stato rimosso era dentro l’utero, cioè era sottomucoso, parzialmente o totalmente, ed è stato rimovibile dall’interno. Crescendo verso l’interno, come può avvenire in gravidanza, avrebbe potuto:

1) limitare lo spazio disponibile al figlio

2) impedire una ottimale nutrizione o determinate aree a rischio di distacco di placenta, se la placenta si fosse formata del tutto o parzialmente nell’area occupata dal mioma

3) interferire con i meccanismi del parto se posto in basso vicino al collo dell’utero

4) interferire con l’arresto del sanguinamento dopo il parto.

Se il nuovo mioma è esterno all’utero, anche crescendo non dovrebbe creare problemi diretti al figlio. Se diventa molto grande occupa spazio addominale e si ragiona su questo.

Se è intramurale, nella parete muscolare, bisognerà vedere dove si trova e in che direzione cresce per capire se e quali problemi potrebbe creare.

Con cordialità.

