Misura dell’embrione in sesta settimana: va bene?

Dottor Claudio Ivan Brambilla A cura di Claudio Ivan Brambilla - Dottore specialista in Ginecologia Pubblicato il 20/01/2026 Aggiornato il 20/01/2026

Una domanda di: Tania
Salve dottore, sono a 6 settimane + 6 giorni. Ho 31 anni. Non ho alcun disturbo (tranne nausee mattutine con vomito). Ho fatto la prima visita, si è sentito il cuoricino e l'embrione misurava 6.6 mm. La ginecologa mi ha detto tutto ok. Io sono preoccupata che sia piccolo. Mi potete aiutare a calmare la mia ansia. Ve ne sono grata.

Claudio Ivan Brambilla
Claudio Ivan Brambilla

Gentile Tania,
noi medici abbiamo l'obbligo deontologico di comunicare ai nostri pazienti e alle nostre pazienti se sono interessati da un problema di salute. Questo vale ovviamente anche nell'ambito dell'ostetricia, quindi se la sua ginecologa le ha detto che va tutto bene significa che è così. Non è chiaro in base a che cosa lei dica che l'embrione è piccolo, visto che nell'epoca della gravidanza in cui si trova non ci si può certo attendere di più di quanto rilevato. L'unico modo per tranquillizzarsi è quello di non fare ricerche nel web perché come vede anziché rincuorarla la spaventano. L'ecografia viene fatta per capire se la situazione sta evolvendo per il meglio, guai se si trasformasse in una fonte di preoccupazione, verrebbe meno il suo scopo. Mi sento di aggiungere che la gravidanza dura 40 settimane: se lei già in sesta settimana, a fronte di una forte rassicurazione da parte della sua ginecologa, la vive con tali timori (del tutto ingiustificati) rischia di arrivare al parto psicologicamente stremata. Il mio consiglio è di affrontare con leggerezza e spensieratezza questa gravidanza per non trasformarla in un'esperienza drammatica quando invece dovrebbe essere assolutamente gioiosa. Cari saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

