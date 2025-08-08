Misure del feto sotto media: c’è da preoccuparsi?

Una domanda di: Ivana Buongiorno dottoressa, ieri ho fatto la flussimetria a 33 settimane e sono state prese le misure del feto. Come può vedere nel file in allegato: - DBP - FEMORE - TIBIA - OMERO - RADIO Risultano in percentile molto al di sotto della media. C’è correlazione tra queste misure ed eventuale acondroplasia visto che le altre misura risultano nella norma? Io ho fatto anche il test del dna fetale con le microdelezioni ed è uscito negativo. Inoltre sono alta 162 cm e mio marito 185 cm. In allegato ho allegato anche le misure prese alla visita morfologica effettuata a 20+6 in cui noto che in percentile i valori sono scesi. Se può darmi gentilmente qualche delucidazione ne sarei molto grata. Grazie e scusi per il disturbo.



Buongiorno, da quello che vedo nell'ecografia femore ed omero sono al 10° percentile della norma. Pertanto sono regolari per epoca gestazionale.

Se i colleghi l'hanno rassicurata è perché non hanno visto dati allarmanti alla ecografia. Stia quindi tranquilla, manca poco al parto! I colleghi pediatri visiteranno il bambino dopo il parto e la rassicureranno sulla normalità della situazione! Cordiali saluti.



