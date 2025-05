Misure del feto sproporzionate

Una domanda di: Deborah

Ho effettuato il controllo mensile e sono molto preoccupata per le misure della biometria fetale. Premetto che, fortunatamente, non ho avuto alcun problema in gravidanza:

test prenatale perfetto, curva glicemica perfetta, esami ed analisi nella norma. Dall'ultima ecografia però sono davvero preoccupata, per il mio ginecologo è tutto nella norma tanto è che mi ha fissato il prossimo controllo per la prima decade di giugno, io però non sono per nulla tranquilla. Come anticipato ho effettuato l'ecografia a 33 settimane + 1 giorno, riporto i dati:

BPD (HADLOCK) 8,90 CM - 97,9% - 36W0D;

HC (HADLOCK) 31,79 CM - 80% - 35W5D;

AC (HADLOCK) 29,06 CM - 48,90% - 35W0D;

FL (HADLOCK) 6,20 CM - 15,3% - 32W1D;

HL (HADLOCK) 5,48 CM - 27,1% - 31W6D

Peso stimato 2 kg 170 gr - Lunghezza stimata 45 cm

Bambino in posizione cefalica, flussimetria nella norma

DPP (DUM) 01/07/2025

DPP (AUA) 27/06/2025

Non sono di certo un'esperta ma queste misure mi sembrano così tanto sproporzionate: gli arti con percentili così bassi e la testa con percentili così alti.

Spero riusciate a riportarmi un altro parere, purtroppo la preoccupazione per il primo figlio non è di facile gestione. Grazie mille.