Modeste perdite marrone a inizio gravidanza

La presenza di lievi perdite scure a inizio gravidanza, se le beta-HCG sono in aumento, non è particolarmente significativa.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Cara Milena, piccole perdite marroni rappresentano una lieve minaccia di aborto, ma la beta-HCG è ben salita. Ti consiglio una cura con progesterone (Prometrium 200 1 cp per 2 volte die endovaginale, oppure progesterone per via intramuscolo), ma credo che il tuo ginecologo te le abbia già prescritto. Spero che tu stia già prendendo acido folico. Vedrai che tutto andrà bene!

Una domanda di: Milena Ho 41 anni. Ho avuto l’ultimo ciclo il 14/01. Il 20/02 faccio il test di gravidanza e risulta positivo. Il 22 faccio le beta e sono 4604. Ho la visita dal mio ginecologo il 09/03. Da venerdì sera ho delle piccole perdite marroni. Chiamo il mio ginecologo e mi dice che, se le perdite sono abbondanti, di andare al pronto soccorso, se invece le perdite sono minime, di ripetere le beta. Oggi le ho ripetute e sono salite a 12469. Da cosa possono dipendere queste perdite? Da premettere che non ho dolori. Ho tanta paura perché a settembre scorso ho avuto un aborto spontaneo, con raschiamento, per ovulo bianco. Sarebbe il mio primo figlio e lo desidero con tutto il cuore!

