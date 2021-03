Mollusco contagioso e vaccinazione

Una domanda di: Clara

Mia figlia (5 anni) ha il mollusco contagioso che

stiamo trattando con il Molusk 10%. Le mie domande sono : entro quanto tempo

scomparirà l’infezione (oggi siamo al 2 giorno di applicazione del Molusk); il 30 aprile la bambin può fare il vaccino Proquad visto che è stata colpita da mollusco? Grazie in anticipo.





Leo Venturelli Leo Venturelli

Gentile signora,

non c’è nessun problema per quanto riguarda effettuare la vaccinazione: i molluschi non sono, infatti, una controindicazione.

Per quanto riguarda la terapia, i suoi effetti si osservano nell’arco di 5-10 giorni. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto