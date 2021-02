Mononucleosi e sforzi fisici

Una domanda di: Alessia

Vorrei farle una domanda in merito agli sforzi da fare durante la mononucleosi. So che non bisogna sforzarsi troppo, una volta passata la fase acuta della malattia posso avere rapporti sessuali e non con il mio ragazzo? O sono ritenuti degli sforzi che possono compromettere la milza ed il fegato ?



Matteo Bassetti Matteo Bassetti Gentile Alessia,

può fare quello che si sente senza esagerazioni. E questo può essere riferito anche all’attività sessuale. Il punto è infatti di non compiere attività che aumentino il senso di spossatezza o che impongano di sforzarsi ad affrontarle. Con cordialità.

