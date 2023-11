Mononucleosi: il contagio come avviene?

Una domanda di: Alvise

Ho avuto un rapporto orale con la mia ragazza che ha i valori della mononucleosi a 24, il rapporto non era protetto, è possibile che io abbia preso la mononucleosi? Se sì quanto è alta la percentuale? Grazie.



Matteo Bassetti Matteo Bassetti

Gentile Alvise,

la mononucleosi non è una malattia sessualmente trasmessa in senso stretto, perché il contagio non avviene attraverso i rapporti sessuali, per così dire, tradizionali. Il virus Epstein Barr si annida principalmente nella saliva ed è per questo che la mononucleosi è chiamata anche la “malattia del bacio”, perché appunto la trasmissione avviene principalmente attraverso i baci “profondi”. Va detto però che il virus responsabile può annidarsi anche nelle secrezioni vaginali che, dunque, venendo in contatto con il cavo orale potrebbero essere veicolo di contagio. Non posso certo dirle quante probabilità ci sono che lei sia stato contagiato, perché si tratterebbe di tirare a indovinare, però in relazione alle statistiche posso dirle che più del 50 per cento della popolazione italiana a 40 anni risulta positivo al virus della mononucleosi, senza per questo correre rischi particolari. Cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto