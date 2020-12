Mononucleosi: l’allattamento deve essere sospeso?

Una domanda di: Barbara

Ma se fosse la mamma ad avere la mononucleosi e il bambino ha 6 mesi?

Lo chiedo perché è un mese che mi sento debole e a sera mi si acuisce stanchezza e mal di testa oltre a brividi. Tutto senza febbre (anzi ho fronte calda e temperatura a 35).

Quando ero stata così è stato 4 anni fa proprio per la mononucleosi.

E quindi mi stanno venendo dubbi.

Grazie.





Gentile signora,

non è ben chiaro il suo queito. Forse vuole sapere se, nel caso in cui avesse la mononucleosi, potrebbe allattare? Se il quesito è questo, la risposta è sì, può allattare perché la mononucleosi non si trasmette attraverso il latte materno ma attraverso la saliva. La mononucleosi si affronta con il paracetamolo, che serve ad alleviare i sintomi. Lei eventualmente lo può prendere al termine della poppata, a seno vuoto, dimodoché il suo organismo abbia il tempo di smaltire il farmaco prima della poppata successiva. Posto tutto questo, la diagnosi di mononucleosi si pone grazie a specifiche analisi del sangue, che potrà prescribvverle il suo medico curante. Con cordialità.

