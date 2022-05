Mononucleosi silente in un bimbo di 7 anni

Una domanda di: Danji

Quanto potrebbe essere pericolosa una mononucleosi attiva nel corpo di un bimbo di 7 anni, silente da un anno e mezzo, con solo un episodio di frebbricola e linfonodo sotto al collo gonfio? Quali accertamenti andrebbero fatti? Grazie.





Gentile signora,

l’infezione da virus di Epstein Barr (che è appunto una forma di mononucleosi) può rimanere latente e può ricomparire periodicamente. Per fortuna le complicanze di tipo ematologico (sul sangue) e a carico del sistema nervoso centrale sono veramente rare. Non ci sono test per valutare la situazione. Con cordialità.

