Morfologica: può essere che il feto non venga visualizzato bene?

Può capitare che la posizione del feto renda difficile per l'operatore effettuare la morfologica. L'eventualità non è significativa dal punto di vista medico: a volte basta che la mamma passeggi un po' per far muovere il bambino e renderlo più visibile all'ecografo.
Una domanda di: Rossella Mia figlia questa mattina ha fatto la morfologica , e dopo un po' che era iniziato l'esame le hanno fatto fare una passeggiata per poi ritornare perché il bimbo era girato e non si riusciva a vedere bene la morfologia (non so se è il termine giusto) comunque alla fine le hanno detto tutto ok tranne che ha la placenta bassa, da ricontrollare nella 28^ settimana quando potrebbe essere risalita. Ma non le ha spiegato niente, il motivo, a cosa andava incontro ... Fatto sta che mia figlia è uscita dallo studio piangendo. Mi può spiegare lei se è possibile. Mia figlia sta ancora lavorando e lavora in un bar quindi sta 8 ore in piedi e tranne portare pesi fa tutto. Grazie in anticipo.
Sara De Carolis
Cara signora
per quanto concerne la sede di impianto placentare, forse bassa, si deve attendere un periodo successivo (come le hanno detto), perchè la placenta contestualmente alla crescita dell'utero può "risalire". Non ci sono particolari cure, condotte da avere in questo periodo.
Se si dovesse invece confermare un basso impianto alla 28 settimana, ci saranno misure di prudenza da adottare ma intanto non ci pensi perché magari andrà tutto a posto. In relazione allo studio morfologico, potete stare tranquille. Capita che per vedere bene gli operatori debbono attendere una posizione favorevole del feto. Direi dunque che non c'è nulla di cui preoccuparsi. Mi tenga aggiornata, se lo desidera. Un caro saluto.
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