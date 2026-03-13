Morfologica: può essere che il feto non venga visualizzato bene?

Una domanda di: Rossella

Mia figlia questa mattina ha fatto la morfologica , e dopo un po' che era iniziato l'esame le hanno fatto fare una passeggiata per poi ritornare perché il bimbo era girato e non si riusciva a vedere bene la morfologia (non so se è il termine giusto) comunque alla fine le hanno detto tutto ok tranne che ha la placenta bassa, da ricontrollare nella 28^ settimana quando potrebbe essere risalita. Ma non le ha spiegato niente, il motivo, a cosa andava incontro ... Fatto sta che mia figlia è uscita dallo studio piangendo. Mi può spiegare lei se è possibile. Mia figlia sta ancora lavorando e lavora in un bar quindi sta 8 ore in piedi e tranne portare pesi fa tutto. Grazie in anticipo.