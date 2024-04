Mosche e vermetti che si muovono davanti agli occhi

Una domanda di: Fabiana

Sono entrata nell’ottavo mese di gravidanza e da giorni vedo tipo moscerini o tipo vermetti quando sposto gli occhi e sono

preoccupata…sono stata operata per recuperare la vista nel 2021 e non ho mai avuto questo problema finora. Passerà? Devo aspettare di partorire per

valutare? Grazie mille.



Luca Rossetti Luca Rossetti

Cara signora,

quelle che vede davanti agli occhi probabilmente sono le cosiddette “miodesopsie”. Una visita oculistica con esplorazione della retina è sempre consigliabile in questi casi, soprattutto se il fenomeno è comparso per la prima volta e non occorre rimandarla a dopo il parto. Nel frattempo le consiglio di cercare di bere di più, perché spesso è corresponsabile delle miodesopsie la disidratazione. Cerchi di bene a piccoli sorsi, per un migliore assorbimento dell’acqua. Cordiali saluti.

