“Mosche volanti” davanti agli occhi in gravidanza: che fare?

Sono alla 15^ settimana di gestazione e mi sono accorta che vedo sempre più mosche davanti agli occhi e ho problemi a leggere le scritte luminose che vedo leggermente sdoppiate. Mi sto un po’ preoccupando perché non mi è mai successo. Tengo a precisare che sono miope dall’ età di 12 anni (ne ho 24 adesso). Dovrei rivolgermi ad un oculista? Grazie.



Buon giorno, certamente è meglio rivolgersi ad un oculista. Le cosiddette “mosche” che lei riferisce sono delle opacità del corpo vitreo, certamente più frequenti (anche se non specifiche) nei miopi. Tutte le volte che si ha la sensazione di un aumento di questi fenomeni è sempre consigliato un controllo oculistico per valutare le condizioni della retina, soprattutto quella periferica. La visione non perfettamente nitida può essere legata ad una variazione (anche molto lieve) della miopia che può avvenire nel corso della gravidanza e dell’allattamento. Senz’altro nel controllo specialistico le verrà misurata anche questa variazione e, se veramente necessario, corretta. Spero di aver contribuito al chiarimento di alcuni suoi dubbi. Cordiali saluti,

