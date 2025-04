Movimenti del feto attenuati in 18^ settimana

Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Cara signora,

un conto è che da un giorno all'altro non vengano più avvertiti i movimenti del feto un altro è percepirli in maniera più attenuata come nel suo caso: ovviamente in questa seconda eventualità non vedo particolare ragioni di allarme. Detto questo, penso lei possa ben comprendere che nessuno specialista a distanza, senza avere modo di effettuare un controllo di persona, possa in scienza e coscienza escludere completamente e con la massima sicurezza che non ci sia niente che non va. Allo stesso modo, sarebbe davvero scorretto suggerirle di interrompere l'assunzione di un integratore (il preparato che sta assumendo contiene magnesio, lattoferrina, vitamina B6 e vitamina D3) che il ginecologo curante le ha prescritto perché evidentemente ritiene che sia utile per il buon andamento della sua gravidanza. Detto tutto questo, se ha il dubbio che ci sia qualcosa che non va e che a segnalarlo sia la diminuzione dei movimenti fetali la invito senz'altro a contattare il suo ginecologo per un controllo. Cordialmente.





