Movimenti del feto non più percepiti in 19^ settimana: c’è da preoccuparsi?

Può capitare che i movimenti del feto non risultino sempre ben percepibili intorno alla 19^ settimana di gravidanza perché nell'utero c'è ancora abbastanza spazio da impedire di rilevarli in modo costante e inequivocabile. Ma se all'assenza di movimenti fetali si associano dolori o altri sintomi è opportuno effettuare un controllo dal ginecologo.
Una domanda di: Barbara Oggi sono a 19 settimane + 3 giorni della mia prima gravidanza, placenta antero laterale. Nei giorni scorsi ho sentito per la prima volta chiaramente il bambino muoversi. I movimenti non erano confondobili con gas intestinali ed erano abbastanza costanti, sempre quasi nello stesso punto. Improvvisamente da sabato mattina non ho avvertito più nulla, neanche movimenti dubbi. Ieri ho passato la domenica in preda al pianto e all'ansia dovuta al fatto che il mio bimbo non si muove piu. La pancia era dura e tesa, indolenzita in basso. Stanotte ho dormito male, mal di pancia tipo da diarrea (senza diarrea) e male al coccige e trocantere come spesso accade. Devo preoccuparmi? Ho la morfologica programmata per settimana prossima...Grazie in anticipo!
Elisa Valmori
Salve Barbara,
io direi che a 19 settimane è abbastanza facile non riuscire a sentire i movimenti fetali con regolarità. Il feto ha ancora tantissimo spazio a sua disposizione visto che è ancora relativamente piccolo e anche i suoi movimenti sono decisamente più delicati rispetto ai calci e pugni che sarà in grado di sferrare a termine di gravidanza.
Inoltre ci sono da considerare due fattori: 1) se l'utero si contrae, i movimenti fetali sono direi impossibili da percepire (anche perché il feto è costretto a stare fermo durante la contrazione uterina). 2) Stando in piedi o svolgendo le normali attività quotidiane è più difficile apprezzare i movimenti rispetto a quando ci si sdraia lunghe distese, magari sul fianco sinistro (di solito su questo lato i feti si agitano di più rispetto al fianco destro). Detto questo, visti i suoi sintomi, sarei tranquilla che in realtà il suo bimbo sta bene ma può valer la pena effettuare comunque un controllo ostetrico ravvicinato (dal curante o in estrema ratio in pronto soccorso) per chiarire meglio se i dolori pelvici che avverte siano spia magari di una infezione delle vie urinarie, di una colica addominale, di contrazioni uterine premature meritevoli di trattamento farmacologico o più semplicemente frutto della sua domenica di passione...Spero di averle risposto rassicurandola...se il corpo ci dà dei segnali, meglio mettersi in ascolto! Mi tenga aggiornata, se lo desidera. Cordialmente.
Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.
Può capitare che i movimenti del bambino in utero non si riescano a percepire nitidamente addirittura fino alla 22ma settimana, senza che questo debba essere interpretato automaticamente come un segnale d'allarme. Tuttavia, per tranquillità, è opportuno effettuare un controllo ostetrico. »
Durante la gravidanza è possibile percepire i movimenti del feto in maniera diversa a mano a mano che passano le settimane, ma questo non implica automaticamente che ci sia qualcosa che non va. Comunque sia è giusto parlarne con il proprio ginecologo. »
Di solito, già a partire dalla 20ma settimana di gravidanza (ed entro la 24ma) i movimenti del bambino dovrebbero essere percepiti nitidamente. Ma se non accade non è automatico che sia espressione di qualcosa che non va. »
Capita se all'improvviso viene esposto al sole per via di un errore di interpretazione del cervello, che giudica l'esposizione a una fonte luminosa abbagliante un elemento di disturbo che spetta al naso allontanare. »
Un mancato accollamento di 3 millimetri in genere è destinato a risolversi senza che vi sia bisogno di rinunciare alle vacanze. A patto che le vacanze siano un periodo di rilassamento psicofisico e non impongano strapazzi e fatiche. »
Le informazioni contenute nel sito BimbiSanieBelli.it hanno uno scopo puramente informativo e non possono in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto tra paziente e medico curante né possono costituire una formulazione di diagnosi o prescrizione di farmaci o trattamenti. E’ sempre opportuno consultare il proprio medico curante e/o gli specialisti riguardo indicazioni su assunzione dei farmaci o dubbi e quesiti. Leggi il Disclaimer