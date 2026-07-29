Movimenti del feto non più percepiti in 19^ settimana: c’è da preoccuparsi?

Una domanda di: Barbara Oggi sono a 19 settimane + 3 giorni della mia prima gravidanza, placenta antero laterale. Nei giorni scorsi ho sentito per la prima volta chiaramente il bambino muoversi. I movimenti non erano confondobili con gas intestinali ed erano abbastanza costanti, sempre quasi nello stesso punto. Improvvisamente da sabato mattina non ho avvertito più nulla, neanche movimenti dubbi. Ieri ho passato la domenica in preda al pianto e all'ansia dovuta al fatto che il mio bimbo non si muove piu. La pancia era dura e tesa, indolenzita in basso. Stanotte ho dormito male, mal di pancia tipo da diarrea (senza diarrea) e male al coccige e trocantere come spesso accade. Devo preoccuparmi? Ho la morfologica programmata per settimana prossima...Grazie in anticipo!



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve Barbara,

io direi che a 19 settimane è abbastanza facile non riuscire a sentire i movimenti fetali con regolarità. Il feto ha ancora tantissimo spazio a sua disposizione visto che è ancora relativamente piccolo e anche i suoi movimenti sono decisamente più delicati rispetto ai calci e pugni che sarà in grado di sferrare a termine di gravidanza.

Inoltre ci sono da considerare due fattori: 1) se l'utero si contrae, i movimenti fetali sono direi impossibili da percepire (anche perché il feto è costretto a stare fermo durante la contrazione uterina). 2) Stando in piedi o svolgendo le normali attività quotidiane è più difficile apprezzare i movimenti rispetto a quando ci si sdraia lunghe distese, magari sul fianco sinistro (di solito su questo lato i feti si agitano di più rispetto al fianco destro). Detto questo, visti i suoi sintomi, sarei tranquilla che in realtà il suo bimbo sta bene ma può valer la pena effettuare comunque un controllo ostetrico ravvicinato (dal curante o in estrema ratio in pronto soccorso) per chiarire meglio se i dolori pelvici che avverte siano spia magari di una infezione delle vie urinarie, di una colica addominale, di contrazioni uterine premature meritevoli di trattamento farmacologico o più semplicemente frutto della sua domenica di passione...Spero di averle risposto rassicurandola...se il corpo ci dà dei segnali, meglio mettersi in ascolto! Mi tenga aggiornata, se lo desidera. Cordialmente.



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