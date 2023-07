Movimenti del feto: paura di sentirli poco

Una domanda di: Pierangela

Sono alla 23^ settimana + 2 giorni, ma sento ancora poco i

movimenti fetali.

Ogni tanto sento dei piccoli movimenti che non riesco a capire bene cosa

siano.

Il 7 luglio ho eseguito l’ecografia morfologica ed è tutto nella norma.

Mi sa dire se devo eseguire degli ulteriori controlli?

La ringrazio.





Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora, le direi: niente paura! Immagino lei sia alla sua prima gravidanza ed è comune riuscire a percepire i movimenti fetali proprio a ridosso della ecografia morfologica.

Ma questo non significa che lei riesca a percepirli da mattina a sera: all’inizio siamo già a cavallo se li sente quando si corica per dormire alla sera!

Poi nel tempo li potrà apprezzare anche stando seduta ma di sicuro è quasi impossibile riuscire a sentirli se si sta in piedi, ancora meno se si cammina o si fanno altre attività in stazione eretta.

Spero di averla rassicurata, vedrà che nel tempo imparerà a riconoscere anche gli orari preferiti di veglia e di movimento del suo piccolo, per ora ci vuole pazienza, come sempre in gravidanza!

Cordialmente.



