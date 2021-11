Movimenti del feto in 18ma settimana: si dovrebbero già sentire?

Una domanda di: Zmanilda

Sono molto preoccupata perché sono alla 18 esima settimana +4 e ancora non lo sento muovere. Sono preoccupata perché non è la prima gravidanza, grazie a Dio ho già una bambina ma in seguito ho avuto anche due aborti, di cui il primo appunto alla 18 esima settimana e il secondo alla ottava, perché era troppo presto, me lo hanno detto dopo. Però…mi dovrei preoccupare?? Già sono un po in ansia perché non vorrei rivivere la stessa esperienza, da precisare che fino a ora tutte le visite che ho fatto hanno rilevato che tutto bene sia per me sia per la creaturina. La ringrazio, se vorrà darmi un parere.



Elisa Valmori Elisa Valmori Salve cara signora, la posso capire e molto bene! Quando si è già passati dalla prima gravidanza si sa già cosa aspettarsi e non avvertire i movimenti ci mette in ansia e ci fa temere il peggio. E' vero che i primi movimenti fetali a 18 settimane e mezzo già si potrebbero percepire, ma bisogna tener presente che il suo utero è di sicuro più spazioso rispetto alla prima gravidanza (dato che ne ha avute altre tre) e che la sua vita facilmente ora è più movimentata di un tempo. Direi quindi di provare a percepire i movimenti fetali quando è sdraiata a letto alla sera o al risveglio…magari concentrandosi e chiedendo al piccolo/a di darle un cenno…se entro una settimana ancora non si facesse proprio sentire, vale la pena di anticipare il prossimo controllo con il Curante per accertarsi che tutto proceda per il meglio. Spero di averla rincuorata, la saluto e le auguro ogni bene, cordialmente.