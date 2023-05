Movimenti fetali: a 20 settimane perché non li sento ancora?

Una domanda di: Sara

Sono a19 settimane di gravidanza e ho 20 anni non ho ancora sentito muovereil bambino nella pancia, nessun movimento, ho solamente dolori alla pancia che

si espandono come bruciore e tensione, ho tanta paura sono costantemente in ansia: cosa devo fare? Mi hanno detto che ho la pancia dura e forse per questo

non sento i movimenti: secondo lei cosa devo fare ?



Elisa Valmori Elisa Valmori

Cara Sara, prima di tutto niente panico!

Immagino lei sia alla prima gravidanza vista l’età così giovane.

Non sempre si riesce a sentire muovere il primo figlio già a 20 settimane!

Alcune mamme iniziano a sentire i primi movimenti a 21 o anche 22 settimane di gravidanza.

Potrebbe essere tutto nella norma.

Il fatto però che lei avverta dei dolori alla pancia mi fa da una parte ritenere che anche per questo motivo lei non riesca a sentire i movimenti del piccolo: se ci sono delle contratture della parete addominale/dell’utero i movimenti fetali sono davvero impercettibili!

Dall’altra, mi sembra opportuno che lei effettui un controllo ostetrico in pronto soccorso (a meno che lei abbia in questi giorni programmata la visita di controllo dal Curante).

Sarebbe utile escludere la presenza di infezioni urinarie o vaginali, che a loro volta potrebbero causarle delle contrazioni uterine premature.

Se poi lei avesse un disturbo ansioso già diagnosticato, mi preme che sia affiancata anche dallo psichiatra curante durante la gravidanza, in modo da poterla affrontare più serenamente possibile. Magari l’ansia è legata invece alla mancata percezione dei movimenti fetali e presto quindi sarà solo un lontano ricordo: in effetti quando si iniziano a percepire i movimenti cambia radicalmente la gravidanza!

Le svelo un piccolo trucco: per sentire meglio i movimenti del piccolo ci si può sdraiare sul fianco sinistro e concentrare l’attenzione nel notare come un leggero sfarfallio in corrispondenza della vescica (basso ventre in centro per intenderci).

All’inizio si tratta di movimenti così delicati da non essere tanto facili da distinguere rispetto a quelli dell’intestino.

Poi, col procedere delle settimane di gravidanza, vedrà che saranno sempre più energici e inconfondibili.

Spero di averla aiutata e rassicurata, cordialmente.



