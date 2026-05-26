Movimenti involontari della testa in un bambino di un anno

Una domanda di: Debora

Mio figlio tra qualche giorno compierà un anno e da qualche giorno ha iniziato a fare dei movimenti insoliti.

Quando è eccitato si irrigidisce e fa dei tic con la testa e la spalla. Capita solo dal lato destra, prima fa dei movimenti con la lingua e poi di scatto piega la testa lateralmente e alza in sincronia la spalla sbattendo le palpebre. Per ora è capitato solo 3 o 4 volte e dalla durata di qualche seconto ma il movimento è molto intenso e mi preoccupa.

La pedriatra quando lo vede dice che sembra tutto ok, ma questi episodi non si sono mai verificati in sua presenza. Quando è felice o arrabbiato ha sempre sbattutto le palpebre e magari alzato le spalle ma ora questo movimento sta diventanto molto marcato e si percepisce che è fuori dal suo controllo. Mi sapete dire se possono essere normali comportamenti di questo tipo? Grazie.

