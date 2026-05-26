Movimenti involontari della testa in un bambino di un anno

A cura di Giorgio Rossi - Dottore specialista in Neurologia Pubblicato il 26/05/2026 Aggiornato il 26/05/2026

La comparsa di movimenti insoliti e involontari merita di essere indagata quindi rende opportuno consultare un neuropsichiatra infantile.

Una domanda di: Debora
Mio figlio tra qualche giorno compierà un anno e da qualche giorno ha iniziato a fare dei movimenti insoliti.
Quando è eccitato si irrigidisce e fa dei tic con la testa e la spalla. Capita solo dal lato destra, prima fa dei movimenti con la lingua e poi di scatto piega la testa lateralmente e alza in sincronia la spalla sbattendo le palpebre. Per ora è capitato solo 3 o 4 volte e dalla durata di qualche seconto ma il movimento è molto intenso e mi preoccupa.
La pedriatra quando lo vede dice che sembra tutto ok, ma questi episodi non si sono mai verificati in sua presenza. Quando è felice o arrabbiato ha sempre sbattutto le palpebre e magari alzato le spalle ma ora questo movimento sta diventanto molto marcato e si percepisce che è fuori dal suo controllo. Mi sapete dire se possono essere normali comportamenti di questo tipo? Grazie.

Giorgio Rossi
Giorgio Rossi

Gentile signora,
movimenti di questo tipo, che sembrano involontari e di breve durata, meritano una visita neuropsichiatrica, da parte di un neuropsichiatra infantile con esperienza neurologica più che psichiatrica e un elettroencefalogramma. Senza allarmismi, perché può non essere nulla tuttavia in simili casi è indicato effettuare un approfondimento. Cari saluti.

Movimenti involontari della testa in un bambino di un anno

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