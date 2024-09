Mozzarella: è vietata in gravidanza?

Una domanda di: Simona

Ho un dubbio circa l’alimentazione in gravidanza. Sono alle 18^ settimana. Ultimamente ho letto che è possibile mangiare la mozzarella in

gravidanza, a patto che sia realizzata con latte pastorizzato, a causa del pericolo di contrarre la listeriosi. Ho seguito queste indicazioni. Oggi ho

riletto un foglio che mi aveva dato il mio ginecologo a inizio gravidanza che avevo dimenticato di avere, in cui c’è scritto di non mangiare proprio

nemmeno la mozzarella né stracchino al pari del gorgonzola eccetera. Riguardo a questi ultimi, invece, avevo letto dappertutto che sono

pericolosi sempre. Vorrei sapere potrei aver contratto listeriosi o qualche tipi di batterio

nocivo diverso dalla listeria mangiando mozzarella. Non so se quella sul foglio è un’indicazione più severa e generica per non far rischiare le

gestanti con mozzarelle prodotte con latte crudo o se è da prendere alla lettera.





Rosa Lenoci Rosa Lenoci

Cara signora,

durante la gravidanza, è comprensibile avere dubbi sull’alimentazione a causa delle diverse indicazioni che si possono ricevere. La listeriosi è una preoccupazione valida, in quanto alcuni formaggi possono contenere il batterio Listeria monocytogenes se non vengono preparati correttamente.

In generale, la mozzarella realizzata con latte pastorizzato è considerata sicura durante la gravidanza. La pastorizzazione è un processo che uccide i batteri nocivi, inclusa la Listeria. Tuttavia, è importante assicurarsi che il prodotto sia effettivamente fatto con latte pastorizzato, quindi leggere attentamente le etichette o chiedere conferma al fornitore. Il consiglio del suo ginecologo potrebbe essere un approccio precauzionale, per evitare qualsiasi rischio derivante da formaggi che potrebbero essere stati accidentalmente prodotti con latte crudo o contaminati. È sempre meglio seguire il consiglio del proprio medico, poiché potrebbe essere basato su considerazioni specifiche per la specifica situazione. Se ha mangiato mozzarella fatta con latte pastorizzato, il rischio di listeriosi è molto basso. Tuttavia, se manifesta sintomi come febbre, dolori muscolari o altri sintomi simil-influenzali, è importante contattare il medico per un’ulteriore valutazione.

Per quanto riguarda i formaggi come gorgonzola o stracchino, che sono spesso a pasta molle e possono essere fatti con latte non pastorizzato, è meglio evitarli durante la gravidanza a meno che non siano stati cotti. Se ha ulteriori dubbi o preoccupazioni, le consiglio di discuterne direttamente con il ginecologo o un nutrizionista specializzato in gravidanza, che potrà fornire consigli personalizzati.

Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

