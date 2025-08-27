Mozzarelle conservate a temperatura ambiente: c’è il rischio di listeriosi?

Non è possibile escludere che un formaggio sia contaminato dalla listeria: solo uno specifico esame può tranquillizzare in tal senso.

Una domanda di: Silvia Sono incinta alla ventesima settimana, sono in panico perché ho mangiato tre bocconcini di mozzarella di due giorni conservata a temperatura ambiente…sono nel panico…ho paura di aver contratto la listeriosi eppure sono super attenta. Attendo una sua delucidazione.

