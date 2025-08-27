Mozzarelle conservate a temperatura ambiente: c’è il rischio di listeriosi?

Una domanda di: Silvia
Sono incinta alla ventesima settimana, sono in panico perché ho mangiato tre bocconcini di mozzarella di due giorni conservata a temperatura ambiente…sono nel panico…ho paura di aver contratto la listeriosi eppure sono super attenta. Attendo una sua delucidazione.
Fabrizio Pregliasco
Gentile signora,
purtroppo non posso dirle con sicurezza se le mozzarelle in questione fossero o no contaminate dalla listeria. Se teme di aver subito il contagio ne parli con il suo ginecologo. In generale posso dirle che la listeriosi si manifesta con sintomi simil-influenzali: in loro presenza si può fare diagnosi mediante uno specifico esame del sangue ed eventualmente, su prescrizione del ginecologo, si assume un antibiotico mirato. Cordialmente.
