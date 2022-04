Muco giallo e mal d’orecchi: che fare?

Una domanda di: Daboela

Soffro di rinite allergica a profumi, polvere, polline e ho anche una lieve ipertrofia dei turbinanti inferiori. Sono 20 giorni che ho muco giallo e da 10 giorni ho un orecchio tappato che mi fa male. Sono andata dall’otorino ma mi e stato detto di andare dall’odontoiatra per mettermi un bite. Il dentista mi ha detto però che non ne ho bisogno. Il medico di famiglia mi ha prescritto ciproxin per 6 giorni. Il muco è diminuito però il dolore all’orecchio non scompare. Non ho preso antistaminico. Gentilmente cosa mi consiglia. Grazie.



Aldo Messina Aldo Messina Buongiorno. Credo di tratti di una tubo-timpanite. Ottima la terapia antibiotica che le è stata consigliata alla quale assocerei una terapia nasale e, su giudizio del medico che ha l'opportunità di visitarla, un antistaminico. La tubo-timpanite può riconoscere una causa predisponente in patologie dell'articolazione temporo mandibolare non necessariamente organiche ma talvolta funzionali come nel bruxismo (digrignare i denti durante il sonno). Sarebbe importante sapere, per farmi un quadro un po' più preciso della situazione, se digrigna i denti di notte o se soffre di emicrania. Con cordialità.