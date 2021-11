Muco intestinale: servono i probiotici?

Una domanda di: Marica

Il mio bimbo ha due anni. Ha tosse grassa con catarro e muco nelle feci. Può essere utile dare fermenti

lattici o è inutile o peggio controproducente? Grazie mille.



Leo Venturelli Leo Venturelli

Gentile mamma,

la presenza di muco fecale può esprimere una lieve infiammazione intestinale ma non importante, associata ovviamente al disturbo respiratorio in corso. Il muco viene secreto da ghiandole intestinali e non è quello prodotto nel naso e poi inghiottito: quest ultimo viene digerito dai succhi gastrici.

I fermenti lattici (probiotici) in realtà possono aiutare. Cari saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

