Muco nelle feci: cosa può essere?

Il muco nelle feci quasi sempre non è un segnale significativo, ma se dovesse aumentare e persistere a lungo è opportuno parlarne col pediatra curante.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Gentile signora, non ritengo ci siano correlazioni tra le caratteristiche del muco fecale e malattie intestinali serie. Tenga presente che se la bambina ha avuto tosse con catarro è possibile che quest’ultimo, accidentalmente inghiottito, passi nelle feci. Però ora conviene regolarizzare l’intestino con cibi leggeri, ricchi in fibre come frutta cotta (pere e mele cotte), può anche utilizzare probiotici per una quindicina di giorni. Se le feci diventano biancastre, chiare, persistenti, allora è utile qualche indagine sulla funzionalità epatica e biliare.

Una domanda di: Martina Ho una bambina di 4 anni mezzo, ogni tanto dice mal di pancia zona ombelico, che dopo poco passa da solo e la bimba continua nelle sue attività. La bimba da un mese un po’ stitica, a volte lamenta il male prima di andare in bagno. In questi giorni post influenza noto muco sulle feci bianche gialle devo preoccuparmi? C’è correlazione con patologie serie? Grazie.

