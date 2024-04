Muco nelle feci di un lattante: cosa può essere?

Una domanda di: Simona

Salve, il mio piccolo di 3 mesi espelle molto spesso del muco nelle feci, il pediatra mi dice potrebbe essere intollerante a qualcosa e abbiamo

cominciato dalle proteine del latte ma onestamente è molto difficile per me eliminare completamente i latticini. Il piccolo è alimentato con latte

materno esclusivamente. Qualcuno ha avuto esperienze simili? Ho visto che ci sono parecchi post ma molto vecchi. Premetto che il bimbo sta bene, non ho

notato nessun cambiamento, anche le feci sono solitamente color senape o a volte tendenti al verde.

Grazie.





Giorgio Longo Giorgio Longo Cara signora,

Giorgio Longo Giorgio Longo Cara signora,

il muco non ha alcun significato patologico e può dimenticarlo. Del resto il bambino che sta bene e cresce è la dimostrazione più chiara del suo benessere. Riprenda a mangiare liberamente tutto e continui ad allattarlo fino a quando vorrà. L'indicatore del benessere è la crescita regolare e la condizine di salute generale: se il bambino è allegro (non è abbattuto né lamentoso), piange con vigore (quando gli è necessario!), è reattivo e vivace può stare davvero tranquilla. Cordialmente.