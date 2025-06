Muco nelle feci di una bambina: sono indicati i probiotici?

Una domanda di: Valentina Salve mia figlia ha 2 anni e mezzo e pesa 11 kg: mangia e beve e dorme bene. Da poco ho introdotto i cibi anche che mangiamo noi, del tipo carbonara o il pesto, ma giusto un poco e poi ha mangiato per due giorni di seguito fragole. Oggi quando ha fatto la cacca ho notato un po' di muco senza sangue. Comunque la bambina è vivace e sta bene e cresce bene, posso darle un po' di fermenti lattici in più? La settimana scorsa ha avuto l'influenza e ha fatto la cura con il cortisone ...



Gentile mamma Valentina,

sì la sua idea di dare probiotici mi trova d'accordo perché potrebbero riequilibrare l'intestino e il microbioma, restituendo pieno benessere alla sua bambina (che comunque sta crescendo molto bene). In generale, un pochino di muco nelle feci non deve essere considerato un problema, quando si tratta di un fenomeno transitorio. Con cordialità.



