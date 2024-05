Muco nelle feci in una bimba di 4 anni

Una domanda di: Katiuscia

Salve, mia figlia di 4 anni è stitica praticamente sin dall’inizio dello svezzamento, fin quando portava il pannolino (circa un anno e mezzo fa) eravamo costretti ad aiutarla di tanto in tanto con dei clisteri ma da quando invece non c’è più il pannolino riesce anche se ogni 2/3 giorni ad evacuare da sola anche se ogni tanto capita si faccia un po’ di sangue con lo sforzo. Vengo al punto 2/3 volte l’anno capita però che dal nulla senza alcun preavviso faccia delle feci molli maleodoranti e con una cospicua presenza di muco (il muco mi terrorizza) vorrei capire se è possibile che tutto ciò avvenga proprio a causa della stitichezza come se il suo intestino di infiammasse e producesse più muco del solito o se ci sono altre spiegazioni. Grazie mille e scusate se mi sono dilungata.





Gentile signora,

questo muco che compare occasionalmente difficilmente può essere espressione di quello che lei teme ovvero di fibrosi cistica perché diversamente non sarebbe l’unico segnale ma sarebbe associato in maniera persistente ad altri disturbi gastrointestinali. La stitichezza può senza dubbio indurre saltuariamente uno stato di infiammazione che deve suggerire di cercare di risolverla. Può essere d’aiuto il macrogol che rende le feci soffici e facili da espellere (e non ha praticamente controindicazioni né effetti indesiderati): ne parli con il suo pediatra per il dosaggio. Da curare l’alimentazione: meglio preferire frutta ben matura o cotta, minestre e verdure sempre cotte. Inoltre è importante che la bambina beva spesso. Cari saluti.



