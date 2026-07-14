Mutandina correttiva: serve o no?

In caso di displasia dell'anca si devono usare i divaricatori e non la mutandina.
Una domanda di: Martina Chiedo consiglio perchè hanno prescritto la mutandina correttiva a mio figlio per un'immaturità dell'anca ma io ho letto che non si usa più perché non è adeguata. Qual è la verità? Grazie mille.
Antonio Memeo
Cara signora,
se il problema è quello di una displasia dell'anca si utilizzano i divaricatori e non la mutandina. Se l'anca è a posto, dunque non c'è diagnosi di displasia, non serve utilizzare niente. Con cordialità.
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Non ci sono controindicazioni mediche all'uso degli assorbenti interni fin dalla prima adolescenza. Va tenuto presente, però, che per applicarli correttamente la ragazzina deve imparare a conoscere bene la propria anatomia. »
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