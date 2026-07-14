Mutandina correttiva: serve o no?

Una domanda di: Martina Chiedo consiglio perchè hanno prescritto la mutandina correttiva a mio figlio per un'immaturità dell'anca ma io ho letto che non si usa più perché non è adeguata. Qual è la verità? Grazie mille.



Antonio Memeo Antonio Memeo

Cara signora,

se il problema è quello di una displasia dell'anca si utilizzano i divaricatori e non la mutandina. Se l'anca è a posto, dunque non c'è diagnosi di displasia, non serve utilizzare niente. Con cordialità.





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