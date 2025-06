Mutazione MTHFR: è giusto sospendere la cardioaspirina?

Una domanda di: Lisa

Sono alla 29^ settimana; ho mutazione mthfr in eterozigote, dall'inizio della gravidanza assumo sia eparina che cardioaspirina. Adesso il medico mi ha eliminato la cardioaspirina, e continuo con eparina ed acido folico, secondo suo parere è presto per toglierla? È la 4 gravidanza che sta procedendo, ho prima avuto 3 aborti, e quando giustamente sospendo qualche medicina vado in ansia. Grazie.