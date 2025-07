Mutazione MTHFR in vista di una gravidanza

Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini

Cara Lucia,

le do la mia opinione. Per me la mutazione di cui lei è portatrice è completamente irrilevante sulla sua salute personale e riproduttiva. Non si cura la normalità soprattutto con un farmaco come il deltacortene immunodepressivo mentre la cardioaspirina sappiamo essere abbastanza priva di effetti collaterali significativi, ma se anche si volesse usare, dovrebbe essere solo in gravidanza e non prima. Mi dispiace di avere un'opinione così radicale ma è condivisa dalla quasi totalità degli ematologi preoccupati da una sovra interpretazione di una variante diffusa in circa il 5% della popolazione che, appunto, non soffre alcuna conseguenza in relazione a questa caratteristica. Le ricordo anche che la frequenza di questa mutazione negli ultracentenari è identica in quella generale. Non conosco la sua storia clinica e può darsi che il parere così interventista che ha ricevuto sia dovuto a informazioni mediche di cui io non sono conoscenza. Cordialmente.



