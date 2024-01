Mutazione MTHFR: meglio assumere la cardioaspirina prima di restare incinta?

Una domanda di: Stefania

Buon giorno Dottore, dopo 6 anni di infertilità e mai nessun attecchimento ho fatto gli esami per la trombofilia e sono risultata con mutazione in

eterozigote del fattore 2 e mutazione in eterozigote di MTHFR a1298c. L’ematologo mi ha detto che potrebbe essere il motivo della mia infertilità

visto che non ci sono altri problemi né maschili né femminili. Però mi ha anche detto che non mi può prescrivere l’eparina prima della gravidanza. Il

mio problema è che forse per questo problema non avviene proprio l’attecchimento. Lei cosa mi consiglia di fare ? Potrei assumere

cardioaspirina già da ora? La ringrazio anticipatamente! Spero di avere un suo cordiale riscontro e aiuto …



Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi

Gentile signora,

è molto difficile che la mutazione eterozigote del fattore II sia unica causa di mancato attecchimento, in genere provoca maggiore tendenza alla abortività, anche se la maggior parte delle signore eterozigoti portano tranquillamente avanti la gravidanza. Le mutazioni MTHFR non vengono nemmeno più inserite nel pannello di studio della poliabortività, in quanto totalmente scollegate. Il 30 per cento delle persone ha una mutazione MTHFR. Questa ha degli effetti solo se omozigote e contemporaneamente aumenta l’omocisteina. A questo punto meglio valutare l’omocisteina. La terapia preventiva con cardioaspirina non è nelle linee guida, non è pertanto consigliata, ma non ha effetti collaterali, si può fare. Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto