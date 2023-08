Mutazione MTHFR: può essere causa di aborti ripetuti?

Una domanda di: Valentina

Gentilissimi, brevemente racconto la mia storia. Dicembre 2022 aborto spontaneo a 10 settimane. A febbraio 2023 rimango di nuovo incinta, ma purtroppo fin da subito si sospettava gravidanza da uovo chiaro/cieco, e sfortunatamente andò così. Altro aborto semi spontaneo diciamo. Da aprile 2023 mi rivoltano come un calzino e la prima cosa che trovano è la mutazione MTHFR. Le mie analisi per fortuna sono tutte nella norma (omocisteina inclusa). Al momento il mio ginecologo mi ha prescritto “Natalben prima”, ma non è molto d’accordo sull’assunzione di cardiospirina ed eparina. Mi piacerebbe avere un vostro parere. Vorrei cercare al più presto una nuova gravidanza. Aggiungo in ultimo che anche mio marito ha fatto i controlli del caso e risulta tutto ok. Grazie a chi mi risponderà.



Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi Gentile signora, la mutazione MTHFR è estremamente comune: è presente in circa il 30% della popolazione. La sua valutazione è stata anche tolta dal pannello degli esami che si effettuano in caso di poliabortività. Se la omocisteina è normale, non ha alcun senso tenerne conto, e sicuramente non determina la necessità dell’uso di cardioaspirina ed eparina. Cordialmente. Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto