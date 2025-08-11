Mutazione omozigote per MTHFR e mancato impianto dell’embrione

La mutazione omozigote per MTHFR potrebbe fare aumentare l'omocisteina, ma non ha relazione con il fallimento della PMA.

Una domanda di: Stefania
Buongiorno, in seguito a 2 aborti al centro PMA dove sono seguita mi hanno dato da fare il pannello trombofilia. Per favore mi può aiutare a leggerli? Grazie mille.

Gentile signora,
gli esami non mettono in luce problemi particolari. La mutazione omozigote per MTHFR potrebbe fare aumentare l'omocisteina, e quindi essere più a rischio di eventi trombotici, ma con il mancato impianto non ha relazioni. Dovrebbe dosare l'omocisteina e se alta usare acidofilico, vitamina b6 e b12. Cordialmente.

