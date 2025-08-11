Mutazione omozigote per MTHFR e mancato impianto dell’embrione

Una domanda di: Stefania Buongiorno, in seguito a 2 aborti al centro PMA dove sono seguita mi hanno dato da fare il pannello trombofilia. Per favore mi può aiutare a leggerli? Grazie mille.



Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi

Gentile signora,

gli esami non mettono in luce problemi particolari. La mutazione omozigote per MTHFR potrebbe fare aumentare l'omocisteina, e quindi essere più a rischio di eventi trombotici, ma con il mancato impianto non ha relazioni. Dovrebbe dosare l'omocisteina e se alta usare acidofilico, vitamina b6 e b12. Cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto