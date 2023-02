Mutazione PAI-1: impedisce di dare inizio a una gravidanza?

Una domanda di: Giovanna

Gentile Dottore, sono risultata trombofilica al PAI-1 in omozigosi 4G/4G…ho 39 anni e ricerco una gravidanza da più di un anno…pensa che possa aver influito questa mutazione genica appena riscontrata? Leggevo che la cardioaspirina a basso dosaggio potrebbe aiutare ma sono terrorizzata dalle complicanze che questa mutazione mi potrebbe causare nell’affrontare una eventuale gravidanza…quali rischi si potrebbero manifestare? La ringrazio anticipatamente.



Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi

Gentile signora, la mutazione PAI – 1 ha una debole associazione con l’abortività, tanto che la sua ricerca non fa neppure parte del pannello delle mutazioni da ricercare in pazienti poliabortive. Ha un modesto aumento del rischio trombotico, che può controllare con la cardioaspirina. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto