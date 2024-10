Mutazioni e concepimento

Una domanda di: Valentina

Ho 40 anni ed ho una bimba di 6 anni, sono da due anni nel 2022 e inizio 2023 ho avuto due aborti di cui uno spontaneo ed uno terapeutico per via di ovulo chiaro, poi mi hanno fatto fare varie analisi anche genetiche ed è uscito che ho una mutazione del fattore II eterozigote G20210A, poi IGM antifosfodilserina a 52 U/ml cosa vuol dire? Sono queste due cose che provocano questa situazione, in più il ginecologo mi ha fatto fare per due volte la stimolazione con siringa di Gonasi 5000+Cardirene 75ml e gli ovuli di progeffik, ma per ora sto prendendo solo acido tetraidrofolico che si scioglie in bocca e basta.

Ci potrebbe essere qualche possibilità nel concepimento per queste due cose oppure mi devo rassegnare?

Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini Cara Valentina

le sue mutazioni sono comuni e interessano dal 5 al 10% della popolazione.

Dal mio punto di vista non vi è nessuna relazione con le perdite abortive che ha sofferto, quindi la incoraggerei a concepire con l’abituale raccomandazione di assumere acido folico 0,4 mg al giorno durante i mesi in cui cerca la gravidanza.

