Mutazioni MTHFR 1e 2 in eterozigosi: può impedire la gravidanza?

Una domanda di: Fanny

Salve,

con mio marito stiamo cercando un bimbo da 5 anni, abbiamo provato 2 “icsi”

con esito negativo, nonostante io produca molto ovociti.

Ho casualmente scoperto di avere Mutazioni MTHFR 1 e 2 in eterozigosi.

Il ginecologo dice che non ha nessuna importanza su attecchimento, io invece

ho letto che potrebbe provocare problemi nell’assorbimento dell’acido folico

e coagulazione sangue.

Devo consultare un altro specialista?



Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi

Direi proprio che il ginecologo ha detto una cosa corretta. La mutazione MTHFR è molto comune, riguarda oltre il 20% delle persone. Solo in alcuni casi di omozigosi (non eterozigosi) può determinare difficoltà al metabolismo dell’acido folico e un incremento di omocisteina. Non è più un esame consigliato neppure nello screening della poliabortività. Si fidi dunque di chi la segue, non occorre cercare altri pareri. Con cordialità.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto