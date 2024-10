Myo inositolo: aiuta l’ovulazione in caso di ovaio policistico?

Una domanda di: Elena

Volevo sapere se il myo inositolo può aiutare ad ovulare in caso di ovaio policistico, anche in assenza di sindrome metabolica e insulino

resistenza (ho letto che agisce sull’ FSH) e se il suo utilizzo è sconsigliato in caso di terapia con progesterone micronizzato. Grazie.





Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi Gentile signora,

l'inositolo ha diverse modalità di azione, e in genere, aiuta con l'ovaio micropolicistico, sia riducendo il reclutamento del follicoli primari, sia favorendo la produzione di estrogeni. Il progesterone micronizzato, se si cercano figli, va usato dopo l'ovulazione, e non interferisce con l'inositolo. Specifico che la follicologenesi prevede il passaggio dallo stato di follicolo primordiale a quello di follicolo primario, secondario, terziario, preantrale e antrale (gli antrali sono quelli stimolabili dall'ipofisi nel ciclo per aver l'ovulazione). Il passaggio da follicolo primario a secondario e poi terziario è favorito dagli androgeni intraovarici e dall'ormone tiroideo. L'inositolo riduce la formazione di androgeni intraovarici, quindi limitando il reclutamento nell'ovaio micropolicistico. Cordialmente.

