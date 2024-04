Nato in 38^ settimana: era davvero pronto?

Una domanda di: Laura

Ho un dubbio che mi affligge. La mia data presunta del parto era il 10 Maggio, ma mi si sono rotte le acque 2 settimane prima

esattamente a 38 settimane e 1 giorno. Sono caduta tra le doghe del letto in piedi senza farmi male dato che il letto è basso e non ho sbattuto da

nessuna parte semplicemente caduta in piedi tra le doghe. (Impatto non fortissimo).

Dopo qualche minuto ho sentito della “pipì” uscire , veramente poca, non sono riuscita a fermarla alche ho subito pensato alla rottura delle acque.

Mi sono recata in ospedale e hanno fatto un test che è risultato positivo, era liquidò amniotico. Dato che non sono entrata in travaglio dopo 24 ore

spontaneamente mi hanno indotto. Ora ho un dubbio che mi affligge, puòessere che alla datazione ed ecografia della misurazione con annesso calcolo

delle settimane si siano sbagliati? E che quindi io abbia concepito effettivamente prima? Può la caduta aver influito sulla perdita di liquido

amniotico? Dato che dopo quell’episodio nient’altro è uscito. Assorbente asciutto! E che effettivamente il bambino non fosse pronto a nascere per

quello nessuna contrazione è avvenuta?





Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Cara signora,

in 38^ settimana la gravidanza è considerata a termine. Non comprendo bene la ragione dei suoi dubbi: il bambino è nato con problemi?

Hanno dovuto metterlo in incubatrice? Non credo, visto che non mi scrive nulla al riguardo. In ogni caso la procedura che è stata seguita è quella

corretta, non si poteva rischiare che lei perdesse tutto il liquido amniotico, lasciando il bambino senza questa naturale indispensabile

protezione. Ma se è andato tutto bene, il suo bambino è sano di che cosa si sta preoccupando? Non so dirle se è stata la caduta a determinare la rottura

delle acque, del resto sinceramente non riesco a immaginare come sia possibile cadere tra le doghe del letto rimando in piedi, comunque sia se

afferma che non ha preso colpi di nessun genere non possiamo neanche attribuire a questa scivolata la rottura delle acque. Credo sia più probabile, quindi, che si siano rotte spontaneamente. Direi di godersi la maternità, senza dare spazio a timori che non hanno ragione di esistere. Cordialmente.



