Nausea dopo pochi giorni dal rapporto sessuali: è una gravidanza?

Una domanda di: Concetta

Ho avuto rapporti non protetti venerdì e sabato. Adesso ho la nausea: posso essere incinta?



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Cara signora,

se lei è in età fertile, in linea teorica può essere incinta perché le gravidanze si avviano in seguito a rapporti sessuali non protetti. Detto questo, non penso che i sintomi che lei descrive siano riconducibili a un concepimento avvenuto perché generalmente le varie possibili manifestazioni legate alla gravidanza compaiono circa 12-14 giorni dopo il

concepimento, cioè almeno a partire da quando l’embrione, dopo il concepimento che avviene nelle tube, si annida nell’utero: per questo occorre che trascorrano

almeno 8-9 giorni. Comunque sia, a breve saprà se diventerà mamma, grazie allo specifico test di gravidanza che può effettuare a partire dal primo giorno di eventuale ritardo delle mestruazioni. Basta il test che si effettua in casa sulle urine. Cari saluti.



