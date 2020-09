Nausea e altri sintomi: ci possono essere anche se l’uovo è “chiaro”?

Una domanda di: Larina

In merito alla sua risposta, Le confermo che ho prenotato un ulteriore visita. Nel frattempo ho fatto primo dosaggio beta il 01/09 e il secondo il 05/09. Ma è normale avere tutti i sintomi di una normale gravidanza quali nausea, stanchezza, fastidio a determinati odori, pancia gonfia anche se fosse un “uovo chiaro”? Grazie mille.



Buongiorno, rispetto ai sintomi di gravidanza direi che è normale averne e che non sempre si attenuano quando la gravidanza non è più in evoluzione. In alcuni casi capita, invece, che il seno da teso smetta di dare fastidio, oppure che spariscano le nausee.

A proposito della nausea, sappiamo che tanto più è presente, più è facile che la gravidanza stia evolvendo per il meglio in quanto questo sintomo è conseguenza dei valori della beta-hCG (l’ormone della gravidanza, appunto) e quindi è di buon auspicio.

Ci auguriamo che, a dispetto della discrepanza con il dato ecografico, anche nel suo caso questi sintomi di gravidanza che persistono siano di buon auspicio.

Cordialmente.



